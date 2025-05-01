З'явився повний текст угоди про надра між Україною та США: ключові пункти

Угоду підписали перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Ключова мета угоди - створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Він буде на половину українським і на половину американським. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу. Фонд залучати глобальні інвестиції для відбудови України.

До угоди час від часу можуть вноситися зміни відповідно до її положень. Угода діє до того моменту, поки Україна та США не погодяться на її припинення.

Угода про копалини охоплює 57 видів мінералів. Активи, що стосуються природних ресурсів означає ділянки, запаси та родовища на території України алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природний газу (включаючи скраплений природний газ) та інші мінерали або вуглеводні, іншим чином погоджені принципалами.

Також закріплено, що у разі надання нової військової допомоги з боку США (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання) капітальний внесок партнера вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги.





Текст угоди: ключові пукнти

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови

Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року;

Беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну;

Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть тривалого миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами;

Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який зробила Україна у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї;

Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна бажають забезпечити, щоб ті держави та інші особи, які діяли вороже проти України в конфлікті, не отримали вигоди від відбудови України після приходу тривалого миру;

Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть створити умови, необхідні, серед інших цілей, для збільшення інвестицій у видобуток корисних копалин, енергетику та пов'язані з ними технології в Україні від третіх сторін, включаючи, але не тільки, міжнародних інвесторів, що базуються у Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі та інших державах, які підтримують оборону України від повномасштабного вторгнення Росії;

Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки визнають намір України уникнути конфліктів при підготовці цієї Угоди із зобов'язаннями України щодо набуття нею членства в Європейському Союзі або угодами з міжнародними фінансовими установами чи іншими офіційними кредиторами;

Беручи до уваги, що Україна має, відповідно до міжнародного права, суверенітет над своїми природними ресурсами, розташованими на її території, а також у її територіальних водах, а також суверенні права на її виключну економічну зону та континентальний шельф, які дозволяють Україні укладати цю Угоду та виконувати цілі цієї Угоди;

Беручи до уваги, що Україна зберігає за собою право визначати ділянки в межах своєї території, а також у своїх територіальних водах, виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, які надаватимуться для діяльності з пошуку, розвідки та видобутку природних ресурсів, а права, що передаватимуться в Угоді про обмежене партнерство, на яку посилається ця Угода, стосуються всього обсягу таких ділянок;

Беручи до уваги, що ця Угода не завдає шкоди правилам в Україні, що регулюють систему власності на майно, включаючи правила, пов'язані з державною власністю та приватизацією;

Отже, внаслідок цього, уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України ("Сторони") укладають цю Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Мета Угоди

1. Метою цієї Угоди та політика Сторін є подальший розвиток економічного співробітництва між Сторонами, якому сприятиме Угода про обмежене партнерство.

2. Ця Угода зміцнює стратегічне партнерство між Сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України.

3. Сторони визнають, що відновлення України вимагає не лише фінансових інвестицій, а й структурних, інституційних та технологічних перетворень, узгоджених з демократичними цінностями, ринковими принципами та верховенством права.

4. Сторони також підтверджують, що ця Угода є вираженням ширшого, довгострокового стратегічного узгодження між їхніми народами та урядами, а також відчутною демонстрацією підтримки Сполученими Штатами Америки безпеки, процвітання й відбудови України та її інтегрування у глобальні економічні рамки.

5. Партнерство має на меті слугувати флагманським механізмом для заохочення прозорих, підзвітних та орієнтованих на майбутнє інвестицій у критично важливі сектори економіки України для підтримки стратегії відновлення України.

Внески у Партнерство

1. Кожна Сторона планує робити внески у Партнерство відповідно до умов Угоди про обмежене партнерство.

2. В обмін на початкову видачу партнерських часток у Партнерстві Партнеру від України Уряд України забезпечує, щоб внесок Партнера від України у Партнерство був зроблений у Дату набуття чинності у формі безвідкличного права на отримання Узгодженого з Україною Доходу.

3. Уряд України забезпечує, протягом терміну дії Партнерства, що Узгоджений з Україною Дохід буде перераховуватися Партнеру від України, а Партнер від України перераховує Партнерству Узгоджений з Україною Дохід на виконання Угоди про обмежене партнерство.

4. На виконання частини 3 статті VI Уряд України забезпечує перерахування від усіх джерел Узгодженого з Україною Доходу до спеціального фонду державного бюджету. Відповідно до законодавства цей Узгоджений з Україною Дохід перераховується зі спеціального фонду державного бюджету Партнеру від України, а потім ці кошти перераховуються Партнерству від Партнера від України на виконання Угоди про обмежене партнерство.

5. Якщо після Дати набуття чинності Уряд Сполучених Штатів Америки надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок Партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Права на інвестиційні можливості

1. Кожний державний орган України, що уповноважений видавати ліцензію або спеціальний дозвіл на користування надрами для будь-яких активів, що стосуються природних ресурсів, повинен включити до такої ліцензії або спеціального дозволу, а також до пов'язаної з ними угоди про умови користування надрами або угоди про розподіл продукції з надрокористувачами положення, яке вимагає, щоб одержувач цього дозволу, завжди, коли він прагне залучити капітал, надавав відповідну інвестиційну інформацію Партнерству відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

2. Кожен Орган державної влади України, уповноважений затверджувати договір про державно-приватне партнерство, концесію чи іншу угоду щодо будівництва або експлуатації значних об'єктів інфраструктури (як визначено в Угоді про обмежене партнерство), повинен включити до будь-якого такого договору, концесії чи іншої угоди положення, яке вимагає від одержувача у будь-який час, коли він прагне залучити капітал, надавати Партнерству відповідну інвестиційну інформацію відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

3. Вимоги щодо надання відповідної інвестиційної інформації Партнерству, як зазначено тут в пунктах 1 та 2, повинні виконуватися відповідно до чинного законодавства та Зобов'язань України перед ЄС. Якщо після підписання цієї Угоди Україні необхідно буде взяти на себе додаткові зобов'язання, пов'язані з набуттям нею членства в Європейському Союзі, які можуть вплинути на це положення, Сторони повинні провести сумлінні консультації та переговори з метою прийняття відповідних поправок.

4. Крім того, коли Партнерство висловить офіційну зацікавленість в участі в проекті такого типу, як описано тут в пунктах 1 або 2, відповідна ліцензія, спеціальний дозвіл, уповноваження, угода про умови користування надрами, угода про розподіл продукції або угода щодо активів, які мають відношення до інфраструктури, вимагатимуть від одержувача (i) провести добросовісні переговори з Партнерством відповідно до процедур, викладених в Угоді про обмежене партнерство, та (ii) утримуватися від надання будь-якій третій стороні значно більш вигідних фінансових або економічних умов для інвестиційної можливості, практично подібної до тої, що пропонується Партнерству.

Ринкові права на купівлю видобутку

1. Кожен Державний орган України, що уповноважений видавати ліцензію або спеціальний дозвіл на користування надрами для будь-яких активів, що стосуються природних ресурсів, включає до умов такої ліцензії або спеціального дозволу та до пов'язаної з ними угоди про умови користування надрами або до угоди про розподіл продукції з надрокористувачами:

положення, що дозволяє Партнеру від США (або його уповноваженій особі) вести переговори, відповідно до умов Угоди про обмежене партнерство, про права на купівлю видобутку на ринкових комерційних умовах протягом строку дії такої ліцензії або спеціального дозволу;

вимогу до одержувача протягом деякого періоду часу та на умовах, які будуть визначені в Угоді про обмежене партнерство, утримуватися від пропозиції будь-якій третій стороні значно вигідніших фінансових або економічних умов для купівлі видобувної продукції, суттєво подібної за якістю чи кількістю.

2. Визнаючи спільну зацікавленість у забезпеченні того, щоб ця Угода та Угода про обмежене партнерство відповідали стратегічним інтересам обох Сторін, Уряд України зобов'яже кожен Державний орган України, що уповноважений видавати ліцензії або спеціальні дозволи на користування надрами для будьяких активів, що стосуються природних ресурсів, включати до умов таких ліцензій або спеціальних дозволів певні обмеження щодо укладення угод про закупівлю продукції з контрагентами, на умовах, які будуть визначені в Угоді про обмежене партнерство.

3. Детальні процедури та умови таких прав на купівлю видобувної продукції мають бути викладені в Угоді про обмежене партнерство та імплементовані відповідно до чинного законодавства та зобов'язань України перед ЄС. Якщо після підписання цієї Угоди Україні необхідно буде взяти на себе додаткові зобов'язання, пов'язані з набуттям нею членства в Європейському Союзі, які можуть вплинути на це положення, Сторони мають провести сумлінні консультації та переговори з метою прийняття відповідних поправок.

Повний текст угоди між Україною та США