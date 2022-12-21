З'явилось відео, де Байден заявляє, що ядерна угода з Іраном "мертва"
В мережі з'явилося відео, на якому президент США Джо Байден каже, що ядерна угода з Іраном "мертва", але Вашингтон не буде це офіційно заявляти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Axios.
Видання звернуло увагу на відео 20 грудня, хоча воно було знято на початку листопада під час передвиборчого заходу. На ньому жінка, ймовірно, з Ірану, питає, чи може Байден назвати іранську ядерну угоду "мертвою".
"Вона (ядерна угода, - ред) мертва, але ми не збираємося про це оголошувати. Довга історія", - сказав Байден.
У коментарі виданню представник Ради національної безпеки Білого дому підтвердив, що поки що питання іранської ядерної угоди не стоїть на порядку денному і вони "не бачать, щоб найближчим часом були досягнуті домовленості".
بایدن: برجام مُرده.— دامون مقصودی (@DamonMaghsoudi) December 20, 2022
در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً میگوید به #برجام بازنمیگردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.
این ویدئو که برای اولین بار منتشر میشود، حاشیهی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان میدهد.
با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱ pic.twitter.com/OerHZav9Kb
Нагадаємо, що Іран встановив рекорд у темпах збагачення урану. Потужності зі збагачення вдвічі перевищують сумарні рівні з моменту зародження ядерної промисловості в країні.
Раніше РБК-Україна писало про те, що Саудівська Аравія закликає активніше діяти проти нарощування Іраном ядерного потенціалу.
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