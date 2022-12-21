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З'явилось відео, де Байден заявляє, що ядерна угода з Іраном "мертва"

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США, Середа 21 грудня 2022 00:57
З'явилось відео, де Байден заявляє, що ядерна угода з Іраном "мертва" Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В мережі з'явилося відео, на якому президент США Джо Байден каже, що ядерна угода з Іраном "мертва", але Вашингтон не буде це офіційно заявляти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Axios.

Видання звернуло увагу на відео 20 грудня, хоча воно було знято на початку листопада під час передвиборчого заходу. На ньому жінка, ймовірно, з Ірану, питає, чи може Байден назвати іранську ядерну угоду "мертвою".

"Вона (ядерна угода, - ред) мертва, але ми не збираємося про це оголошувати. Довга історія", - сказав Байден.

У коментарі виданню представник Ради національної безпеки Білого дому підтвердив, що поки що питання іранської ядерної угоди не стоїть на порядку денному і вони "не бачать, щоб найближчим часом були досягнуті домовленості".

Нагадаємо, що Іран встановив рекорд у темпах збагачення урану. Потужності зі збагачення вдвічі перевищують сумарні рівні з моменту зародження ядерної промисловості в країні.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Саудівська Аравія закликає активніше діяти проти нарощування Іраном ядерного потенціалу.

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