З'явилися супутникові знімки після удару по центру зв'язку РФ під Алуштою

З'явилися супутникові знімки після удару під Алуштою в окупованому Криму. Був вражений центр зв'язку російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначається, супутникові зображення були зроблені після удару, на них помітні наслідки атаки.
Знімки підтверджують, що в ніч на 24 травня був завданий удар по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою в районі селища Семидвір'я. Найімовірніше, це був центр зв'язку РФ.
Видання зазначає, що окупаційна влада Криму визнала, що українські ракети вразили ціль на землі. Але так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ракетний був завданий по "пустому об'єкту господарського призначення".
Нагадаємо, в ніч на 24 травня у районі окупованої Алушти в Криму пролунали вибухи. Вибухи також чули у Сімферополі та Джанкої. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку та відзвітували, що всі цілі "збили".
Проте партизани повідомили, що в Алушті було влучання. У бік населеного пункту Семидвір'я рухалися "швидкі". За даними агентів, був знищений центр зв'язку російських військ.
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