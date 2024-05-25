З'явилися супутникові знімки після удару по центру зв'язку РФ під Алуштою

Як зазначається, супутникові зображення були зроблені після удару, на них помітні наслідки атаки.

Знімки підтверджують, що в ніч на 24 травня був завданий удар по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою в районі селища Семидвір'я. Найімовірніше, це був центр зв'язку РФ.

Видання зазначає, що окупаційна влада Криму визнала, що українські ракети вразили ціль на землі. Але так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ракетний був завданий по "пустому об'єкту господарського призначення".