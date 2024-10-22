З'явилися подробиці смерті чоловіка у ТЦК Полтавської області

"Надходила така інформація, виїжджала слідчо-оперативна група, відомсті внесені до Єдиного реєстру по частині 1 статті 115", - сказав Сулаєв.

За його словами, наразі поліцейські з'ясовують всі причини і обставини того, що сталося.

Також речник поліції розповів, що військовозобов'язаного знайшли повішеним. Він є місцевим, 1976 року народження.

Самогубство чоловіка в ТЦК Полтавщини

Нагадаємо, напередодні в Полтавському ТЦК та СП повідомили, що чоловік у військоматі скоїв самогубство. За їх даними це сталося на збірному пункті, а слідів насильства на тілі чоловіка не було виявлено.

Відомо, що військовозобов'язаного у ТЦК доставили поліціянти, оскільки той перебував у розшуку. Він відмовився проходити ВЛК, через що був складений акт відмови. Готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією).