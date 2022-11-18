З'явилася реакція ЗСУ на ймовірне застосування Росією ракети з "ядерного арсеналу"

Підтвердити або спростувати використання Росією крилатої ракети з імітатором ядерної боєголовки під час атаки на Україну поки не можна. Слід дочекатися висновків фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Задача Повітряних сил - знищити ціль. Все що там далі на землі вже ідентифікується спеціалістами, які визначають тип ракети. Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, дійсно і закінчується (запас крилатих ракет в РФ - ред.), а можливо запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього", - каже Ігнат.

На питання журналіста чи можуть Повітряні сили спростувати або підтвердити факт використання Росією ракетою з імітатором ядерної боєголовки проти України, він закликав дочекатися висновків експертів.

"Підтвердити цю інформацію мають відповідні органи, які збирають рештки ракет, вони їх документують, збирають як речові докази. Тож хай спочатку буде озвучена заява цих людей, які за це відповідальні", - зазначив Ігнат.

Що сталося

Нагадаємо, напередодні військовий портал Defense Express повідомив, що Росія запустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", але перед цим вийняла з неї ядерну боєголовку. Цю ворожу ціль було збито над Києвом.

Фахівці пояснюють, що Х-55 - це радянська ракета, яка першочергово розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка).

Вони припускають, що росіяни могли вдатися до такого використання через нестачу крилатих ракет, або ж, щоб створити ефект перевантаження протиповітряної оборони України.

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