UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Южный обход Днепра вышел на новый уровень реализации проекта

Автор: РБК-Украина

Южный обход Днепра вышел на новый уровень реализации проекта. Специалисты начали обустройство слоев дорожной одежды для двухуровневой развязки при пересечении обхода с улицей Аэропортовской.

Об этом сообщается на странице "Большой стройки" в Facebook.

Строительство развязки на пересечении Южного обхода с улицей Аэропортовская продолжается с марта 2021 года.

В состав развязки входит путепровод протяженностью 45 м и шириной 22 м - для его сооружения мостостроители уже завершают устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируют начать монтаж балок пролетного строения.

Южный обход города Днепра будет иметь протяженность всего 7 км. Эта дорога разгрузит городские улицы от транзитного транспорта и решит многие проблемы с трафиком через Днепр.

Работы планируют завершить осенью этого года.

Напомним, обход станет частью магистрали М-30 "Стрый - Изварино", открыть которую, по словам заместителя главы Офиса президента, координатора программы" Большая стройка" Кирилла Тимошенко, планируется к 30-летию независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрБольшая стройка