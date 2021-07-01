Южный обход Днепра вышел на новый уровень реализации проекта
Южный обход Днепра вышел на новый уровень реализации проекта. Специалисты начали обустройство слоев дорожной одежды для двухуровневой развязки при пересечении обхода с улицей Аэропортовской.
Об этом сообщается на странице "Большой стройки" в Facebook.
Строительство развязки на пересечении Южного обхода с улицей Аэропортовская продолжается с марта 2021 года.
В состав развязки входит путепровод протяженностью 45 м и шириной 22 м - для его сооружения мостостроители уже завершают устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируют начать монтаж балок пролетного строения.
Южный обход города Днепра будет иметь протяженность всего 7 км. Эта дорога разгрузит городские улицы от транзитного транспорта и решит многие проблемы с трафиком через Днепр.
Работы планируют завершить осенью этого года.
Напомним, обход станет частью магистрали М-30 "Стрый - Изварино", открыть которую, по словам заместителя главы Офиса президента, координатора программы" Большая стройка" Кирилла Тимошенко, планируется к 30-летию независимости.