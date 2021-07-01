Южный обход Днепра вышел на новый уровень реализации проекта. Специалисты начали обустройство слоев дорожной одежды для двухуровневой развязки при пересечении обхода с улицей Аэропортовской.

Об этом сообщается на странице "Большой стройки" в Facebook.

Строительство развязки на пересечении Южного обхода с улицей Аэропортовская продолжается с марта 2021 года.

В состав развязки входит путепровод протяженностью 45 м и шириной 22 м - для его сооружения мостостроители уже завершают устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируют начать монтаж балок пролетного строения.

Южный обход города Днепра будет иметь протяженность всего 7 км. Эта дорога разгрузит городские улицы от транзитного транспорта и решит многие проблемы с трафиком через Днепр.

Работы планируют завершить осенью этого года.

