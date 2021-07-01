Південний обхід Дніпра вийшов на новий рівень реалізації проекту
Південний обхід Дніпра вийшов на новий рівень реалізації проекту. Фахівці розпочали облаштування шарів дорожнього одягу для дворівневої розв’язки при перетині обходу з вулицею Аеропортівською.
Про це повідомляється на сторінці "Велике будівництво" у Facebook.
Будівництво розв’язки на перетині Південного обходу з вулицею Аеропортівською триває з березня 2021 року.
До складу розв'язки входить шляхопровід протяжністю 45 м та шириною 22 м - для його спорудження мостобудівельники уже завершують влаштування збірно-монолітних стоянів та незабаром планують розпочати монтаж балок прогонової будови.
Південний обхід міста Дніпра матиме протяжність 7 км. Ця дорога розвантажить міські вулиці від транзитного транспорту і вирішить багато проблем із трафіком через Дніпро.
Роботи планують завершити восени цього року.
Нагадаємо, обхід стане частиною магістралі М-30 "Стрий - Ізварине", відкрити яку, за словами заступника голови Офісу президента, координатора програми" Велике будівництво" Кирила Тимошенка, планується до 30-річчя незалежності.