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Південний обхід Дніпра вийшов на новий рівень реалізації проекту

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Дніпро, Четвер 01 липня 2021 12:26
Південний обхід Дніпра вийшов на новий рівень реалізації проекту Фото: Південний обхід Дніпра вийшов на новий рівень реалізації проекту (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Південний обхід Дніпра вийшов на новий рівень реалізації проекту. Фахівці розпочали облаштування шарів дорожнього одягу для дворівневої розв’язки при перетині обходу з вулицею Аеропортівською.

Про це повідомляється на сторінці "Велике будівництво" у Facebook.

Будівництво розв’язки на перетині Південного обходу з вулицею Аеропортівською триває з березня 2021 року.

До складу розв'язки входить шляхопровід протяжністю 45 м та шириною 22 м - для його спорудження мостобудівельники уже завершують влаштування збірно-монолітних стоянів та незабаром планують розпочати монтаж балок прогонової будови.

Південний обхід міста Дніпра матиме протяжність 7 км. Ця дорога розвантажить міські вулиці від транзитного транспорту і вирішить багато проблем із трафіком через Дніпро.

Роботи планують завершити восени цього року.

Нагадаємо, обхід стане частиною магістралі М-30 "Стрий - Ізварине", відкрити яку, за словами заступника голови Офісу президента, координатора програми" Велике будівництво" Кирила Тимошенка, планується до 30-річчя незалежності.

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Дніпро Велике будівництво
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