В Южной Корее произошла утечка газа, десятки пострадавших

Иллюстративное фото (stan.kz)

Не менее 74 учеников были госпитализированы

В Южной Корее из-за утечки газа в старшей школе в городе Тэгу 74 учеников были доставлены в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Сообщается, что дети жаловались на тошноту и плохое самочувствие во время инаугурации нового главы школы и присутствующие также сообщали о запахе газа.

По данным представителей местных властей, сообщения о неприятном запахе, похожем на запах газа, начали поступать в тот момент, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.

Многие ученики жаловались на тошноту и плохое самочувствие. Большинство из госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи. О причинах возникновения неприятного запаха пока не известно.

Напомним, 29 августа в Червонограде Львовской области произошло массовое отравление, в больницу доставили четырех детей в возрасте 14-15 лет. Полицейские установили, что несовершеннолетние могли отравиться в развлекательном лагере в Ивано-Франковской области. Там они питались перед отъездом домой. У подростков медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию, их состояние - стабильное.

Как сообщало РБК-Украина, 20 августа на курорте под Запорожьем произошло массовое отравление - 19 человек попали в больницу в Бердянске в инфекционное отделение. Отмечается, что вероятной причиной инцидента стало употребления в пищу креветок.