У Південній Кореї стався витік газу, десятки постраждалих

Ілюстративне фото (stan.kz)

Не менш 74 учнів госпіталізували

У Південній Кореї через витік газу в старшій школі у місті Тегу 74 учнів доставлені у лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.

Зазначається, що діти скаржилися на нудоту і погане самопочуття під час інавгурації нового глави школи і присутні також повідомляли про запах газу.

За даними представників місцевої влади, повідомлення про неприємний запах, схожий на запах газу, почали надходити в той момент, коли близько 800 учнів брали участь в церемонії інавгурації нового глави школи.

Багато учні скаржилися на нудоту і погане самопочуття. Більшість із госпіталізованих були відпущені додому після надання їм першої медичної допомоги. Про причини виникнення неприємного запаху поки не відомо.

Нагадаємо, 29 серпня у Червонограді Львівської області відбулося масове отруєння, в лікарню доставили чотирьох дітей у віці 14-15 років. Поліцейські встановили, що неповнолітні могли отруїтися у відпочинковому таборі в Івано-Франківській області. Там вони харчувалися перед від'їздом додому. У підлітків медики діагностували харчову токсикоінфекцію, їх стан - стабільний.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 серпня на курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння - 19 осіб потрапили до лікарні в Бердянську в інфекційне відділення. Відзначається, що вірогідною причиною інциденту стало вживання креветок.