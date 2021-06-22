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В Южной Корее признали первую смерть после прививки от COVID-19

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Сеул, Вторник 22 июня 2021 02:48
В Южной Корее признали первую смерть после прививки от COVID-19 Фото: в Южной Корее признана первая смерть после COVID-прививки(GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Мужчина умер от тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca.

Об этом рассказали в группе по реагированию и продвижению вакцинации в Республике Корея, передает Korea Herald.

В ходе брифинга глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ен Чжун уточнил, что скончался мужчина в возрасте 30 лет. У него подтвердили тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Прививку мужчина сделал 27 мая. Спустя девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота. В скором времени ему потребовалась госпитализация.

Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть была связана с вакцинацией.

С апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов. Однако ранее власти объявили, что прививать начнут людей младше 30 лет.

По состоянию на 18 июня, более 27% из 52 миллионов населения были привиты по крайней мере одной дозой вакцины против коронавируса, и страна намерена достичь запланированного показателя 70% к сентябрю и к ноябрю сформировать у населения коллективный иммунитет

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