В Южной Корее после прививок от гриппа умерли 17 человек

Фото: вакцина (РБК-Украина)

В Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 17 человек. Органы здравоохранения страны подтвердили, что государственная программа прививок от гриппа продолжится.

Об этом сообщает радио KBS.

Всего бесплатно будут привиты около 19 млн человек, включая подростков и пожилых людей. Эксперты не видят прямой связи между смертями и вакцинацией.

В Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний заявили, что в данный момент медики пытаются определить точную причину смерти девяти человек. По крайней мере две смерти могут быть связаны с анафилаксическим шоком, серьёзной аллергической реакцией.

Вакцины, которые вводили умершим, произведены пятью фирмами, и все они относятся к разным сериям. За исключением 17-летнего школьника из Инчхона, который умер 16 октября, все остальные умершие - люди преклонного возраста с серьезными хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Украине в этом году ожидается четыре штамма гриппа.

Напомним, вакцины от гриппа уже появились в аптеках Украины.