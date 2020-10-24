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У Південній Кореї після щеплень від грипу померло 17 осіб

Субота 24 жовтня 2020 03:29
У Південній Кореї після щеплень від грипу померло 17 осіб
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Південній Кореї після вакцинації від грипу померло 17 осіб. Органи охорони здоров'я країни підтвердили, що державна програма щеплень від грипу продовжиться.

Про це повідомляє радіо KBS.

Все безкоштовно будуть щеплені близько 19 млн осіб, включаючи підлітків і літніх людей. Експерти не бачать прямого зв'язку між смертю та щепленням.

У Корейському управлінні з контролю і профілактики захворювань заявили, що в даний момент медики намагаються визначити точну причину смерті дев'яти осіб. Принаймні дві смерті можуть бути пов'язані з анафилаксичним шоком, серйозною алергічною реакцією.

Вакцини, які вводили померлим, зроблені п'ятьма фірмами, і всі вони відносяться до різних серій. За винятком 17-річного школяра з Инчхона, який помер 16 жовтня, всі інші померлі - люди похилого віку з серйозними хронічними захворюваннями.

Раніше повідомлялося, що в Україні в цьому році очікується чотири штами грипу.

Нагадаємо, вакцини від грипу вже з'явилися в аптеках України.

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