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У Південній Каліфорнії 19 млн людей страждають від посухи: оголошено надзвичайний стан

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США, Четвер 11 листопада 2021 04:45
У Південній Каліфорнії 19 млн людей страждають від посухи: оголошено надзвичайний стан Фото: у Південній Каліфорнії 19 млн людей страждають від посухи (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Південній Каліфорнії страждають від посухи 19 мільйонів осіб. Влада оголосила надзвичайний стан і закликала жителів мінімально використовувати воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Столичний водний округ Південної Каліфорнії оголосив надзвичайний стан у резолюції, в якій міститься заклик до посилення зусиль з охорони навколишнього середовища.

Департамент водних ресурсів Каліфорнії повідомив, що бюджетні кошти на водний проект штату в наступному місяці будуть нульовими. Якщо посуха продовжиться, штат зможе забезпечити водою тільки ту кількість, яка "вважатиме за необхідне для захисту здоров'я і безпеки каліфорнійців".

"Ми досягаємо незвіданої території, і нам потрібно, щоб всі південні каліфорнійці були частиною рішення. Нам потрібно, щоб кожен вжив заходів щодо негайного скорочення споживання води", - йдеться в заяві столичного генерального директора Адель Хагехаліл.

Губернатор штату Гевін Ньюсом раніше оголосив надзвичайний стан. Він просив жителів скоротити споживання води на 15 відсотків, але в результаті з'ясувалося, що каліфорнійці скоротили споживання лише на 5 відсотків.

Проблеми з водою в Південній Каліфорнії тривають вже два роки. У серпні озеро Оровілль - головний резервуар державного водного проекту - досягло найнижчої позначки з 1970-х років.

Видання зазначає, що у квітні, коли сніговий покрив зазвичай досягає максимальної глибини та містить найбільшу кількість води, система електронних моніторів Департаменту водних ресурсів штату виявила, що він становив лише 59 відсотків від середнього. Потім виявилося, що близько 80 відсотків прогнозованого стоку так і не з'явилося.

"Ґрунти були настільки сухими, а температура настільки теплою, що вода замість цього вбиралася або випаровувалася, а запаси води в резервуарах впали до шокуючого рівня", - йдеться в повідомленні.

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