В Южном Судане из-за столкновений погибли около 300 человек

В Южном Судане в результате межобщинных столкновений погибли около 300 человек. Десятки домов были разрушены.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, в результате новой волны межобщинных столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек. Кроме того, в штате Чонлей было разрушено десятки домов, а на складах, принадлежащих группам помощи, проведены обыски, а женщины и скот похищены.

Как отмечается, еще в феврале между обществами был подписан договор, который свидетельствовал о приостановлении шестилетней гражданской войны в стране, однако несмотря на это с тех пор неоднократно возникали столкновения. С февраля в таких столкновениях погибли около 800 человек.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что более 400 человек были арестованы в Ефиопии во время расследования этнического и религиозного насилия, в результате которого погибли 78 человек. Протесты против премьер-министра Абий Ахмеда Али вспыхнули после того, как высокопоставленный активист Джавар Мухаммед обвинил силы безопасности в попытке организовать нападение на него.