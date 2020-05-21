У Південному Судані через сутички загинули близько 300 людей

Фото: люди з прапором Південного Судану (twitter.com/skinnyhelxmin)

У штаті Чонлей було зруйновано десятки будинків, а жінок і худобу викрадено

У Південному Судані в результаті міжгромадських зіткнень загинули близько 300 людей. Десятки будинків було зруйновано.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, у результаті нової хвилі міжгромадських зіткнень у Південному Судані загинуло не менше 300 осіб. Крім того, у штаті Чонлей було зруйновано десятки будинків, а на складах, що належать групам допомоги, проведено обшуки, а жінок і худобу викрадено.

Як зазначається, ще в лютому між громадами був підписаний договір, який свідчив про призупинення шестирічної громадянської війни у країні, однак не дивлячись на це відтоді неодноразово виникали зіткнення. Із лютого у таких зіткненнях загинули близько 800 осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що понад 400 осіб були заарештовані в Ефіопії під час розслідування етнічного і релігійного насильства, в результаті якого загинули 78 людей. Протести проти прем'єр-міністра Абій Ахмеда Алі спалахнули після того, як високопоставлений активіст Джавар Мухаммед звинуватив сили безпеки в спробі організувати напад на нього.

Автор: Андрій Козловський