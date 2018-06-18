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Южная и Северная Корея договорились вместе участвовать в Азиатских играх-2018

НовостиПолитика    18.06.2018 - 14:49
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Летние Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии

Северная и Южная Корея согласились провести совместный баскетбольный матч в Пхеньяне и сформировать спортивную сборную на августовских Азиатских играх в Индонезии.  Об этом объявили обе стороны после переговоров на общей границе, сообщает Reuters.

Отмечается, что соглашение подписано в рамках мероприятий, которые направлены на обсуждение и углубление дипломатических связей.

Программа включает открытие горячих линий и организацию воссоединения семей для корейцев, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

Кроме того, по информации DW, участники переговоров не исключили совместного прохода сборных на церемонии открытия в Джакарте.

Отметим, летние Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии - в Джакарте и Палембанге.

Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр-2018, которые состоялись в южнокорейском Пхенчхане в феврале, сборные Северной и Южной Кореи прошли вместе в одной команде под названием "Корея" и под единым флагом.

Это стало отправной точной потепления в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.

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Теги публикации: спорт, соглашение, Южная Корея, Северная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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