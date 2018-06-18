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Південна і Північна Корея домовилися разом брати участь в Азіатських іграх-2018

НовиниПолітика    18.06.2018 - 14:49
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Літні Азіатські ігри пройдуть з 18 серпня по 2 вересня в Індонезії

Північна і Південна Корея погодилися провести спільний баскетбольний матч в Пхеньяні і сформувати спортивну збірну на серпневих Азіатських іграх в Індонезії. Про це оголосили обидві сторони після переговорів на спільному кордоні, повідомляє Reuters.

Зазначається, що угода підписана в рамках заходів, які спрямовані на обговорення та поглиблення дипломатичних зв'язків.

Програма включає відкриття гарячих ліній і організацію возз'єднання сімей для корейців, розділених Корейською війною 1950-1953 років.

Крім того, за інформацією DW, учасники переговорів не виключили спільного проходу збірних на церемонії відкриття в Джакарті.

Відзначимо, літні Азіатські ігри пройдуть з 18 серпня по 2 вересня в Індонезії - Джакарті і Палембангу.

Нагадаємо, на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2018, які відбулися в південнокорейському Пхенчхані в лютому, збірні Північної і Південної Кореї пройшли разом в одній команді під назвою "Корея" і під єдиним прапором.

Це стало відправною точною потепління у відносинах між Пхеньяном і Сеулом.

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Теги публікації: спорт, соглашение, Южная Корея, Северная Корея  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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