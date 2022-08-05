Южная Корея запустила первый лунный аппарат для испытаний космического интернета

Южная Корея запустила свой первый лунный орбитальный аппарат в пятницу и планирует посадить автоматическую станцию на Луну к 2030 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder запущен на ракете SpaceX Falcon 9 со станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Первоначально запуск был запланирован на прошлую среду, но был отложен из-за неустановленной проблемы с техническим обслуживанием ракеты SpaceX.

Если запуск пройдет успешно, то Южная Корея станет седьмым в мире исследователем Луны и четвертым в Азии после Китая, Японии и Индии.

Южная Корея стремится отправить зонд на Луну к 2030 году и присоединиться к девяти странам, работающим над проектом Artemis, направленным на возвращение на Луну к 2024 году.

678-килограммовый аппарат выйдет на орбиту Луны в декабре, прежде чем начать годовую наблюдательную миссию, включая поиск места посадки и тестирование космических интернет-технологий.