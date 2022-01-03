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Южная Корея зафиксировала первые случаи смерти от штамма "Омикрон"

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Южная Корея, Понедельник 03 января 2022 09:05
Южная Корея зафиксировала первые случаи смерти от штамма "Омикрон" Фото: Южная Корея зафиксировала первые случаи смерти от штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Южной Корее зафиксировали первые летальные исходы от нового штамма коронавируса "Омикрон". Умерли два человека, которым было более 90 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По информации органов здравоохранения в Кванджу, за 329 километров на юг от Сеула, сообщили, что тесты двух больных коронавирусом, которые недавно умерли, в городе (обоим за 90 лет), показали положительный результат на штамм "Омикрон".

"Это первые случаи смерти в связи со штаммом" Омикрон" в Южной Корее", - отмечено в сообщении.

Указано, что пациенты умерли на прошлой неделе в понедельник и среду. Сейчас органы здравоохранения выясняют точные причины смертей.

Напомним, что первую в мире смерть от "Омикрона" зафиксировали в Великобритании 13 декабря.

Также в Германии умер первый человек, у которой обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон".

Кроме этого, в Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса "Омикрон".

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