Южная Корея зафиксировала первые случаи смерти от штамма "Омикрон"
В Южной Корее зафиксировали первые летальные исходы от нового штамма коронавируса "Омикрон". Умерли два человека, которым было более 90 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
По информации органов здравоохранения в Кванджу, за 329 километров на юг от Сеула, сообщили, что тесты двух больных коронавирусом, которые недавно умерли, в городе (обоим за 90 лет), показали положительный результат на штамм "Омикрон".
"Это первые случаи смерти в связи со штаммом" Омикрон" в Южной Корее", - отмечено в сообщении.
Указано, что пациенты умерли на прошлой неделе в понедельник и среду. Сейчас органы здравоохранения выясняют точные причины смертей.
Напомним, что первую в мире смерть от "Омикрона" зафиксировали в Великобритании 13 декабря.
Также в Германии умер первый человек, у которой обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон".
Кроме этого, в Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса "Омикрон".