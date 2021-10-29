Южная Корея выдала США российского хакера. Ему грозит до 60 лет тюрьмы

Владимир Дунаев родился в Якутске. Следствие считает его одним из разработчиков вредоносного ПО. Дунаев разрабатывал модификации трояна для разных браузеров и инструменты для того, чтобы программу не обнаруживали антивирусы.

Россиянину предъявили обвинение в заговоре с целью отмывания денег и совершения компьютерного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. По этим обвинениям ему грозит до 60 лет тюрьмы.

Действия группировки отслеживали с 2015 года. В Минюсте рассказали, что преступникам удалось заразить трояном миллионы компьютеров, включая сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.

Программа крала банковские данные пользователей, когда они совершали онлайн-покупки, а также их пароли, электронные письма, даты рождения, номера социального страхования и адреса.