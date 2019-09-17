Южная Корея разрабатывает лазерное противовоздушное оружие

Военные технологи Южной Кореи разрабатывают протиповітряне вооружение, способное сбивать вражеские беспилотники с помощью лазера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Janes.

Как отмечается, Южная Корея будет инвестировать в разработку системы зенитного вооружения 74 млн долларов.

"Согласно заявлению службы закупок для нужд обороны (DAPA) от 17 сентября Южная Корея будет инвестировать 74 миллиона долларов в разработку системы зенитного вооружения на базе лазерной технологии", - говорится в сообщении.

Ожидается, что система будет называться Block-I, и будет способна обнаруживать и отслеживать небольшие беспилотные самолеты и нейтрализовать их на близком расстоянии с помощью лазера.

Один выстрел системы Block-I, что, как ожидается, будет готова к оперативному использованию до 2023 года, будет стоить около 1690 долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили прекратить ряд совместных командно-штабных учений. Учения Key Resolve и полевые Foal Eagle было решено прекратить с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.