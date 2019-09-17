Південна Корея розробляє лазерну протиповітряну зброю

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Один постріл системи коштуватиме близько 1690 доларів

Військові технологи Південної Кореї розробляють протиповітряне озброєння, здатне збивати ворожі безпілотники за допомогою лазера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Janes.

Як зазначається, Південна Корея інвестуватиме у розробку системи зенітного озброєння 74 млн доларів.

"Згідно з заявою служби закупівель для потреб оборони (DAPA) від 17 вересня Південна Корея інвестуватиме 74 мільйони доларів у розробку системи зенітного озброєння на базі лазерної технології", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що система, що називатиметься Block-I, і буде здатна виявляти та відслідковувати невеликі безпілотні літаки та нейтралізувати їх на близькій відстані за допомогою лазера.

Один постріл системи Block-I, що, як очікується, буде готова до оперативного використання до 2023 року, коштуватиме близько 1690 доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Крім того, Сполучені Штати Америки і Південна Корея вирішили припинити ряд спільних командно-штабних навчань. Вчення Key Resolve і польові Foal Eagle було вирішено припинити з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.