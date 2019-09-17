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Південна Корея розробляє лазерну протиповітряну зброю

Новини » В світі    17.09.2019 - 21:52
Південна Корея розробляє лазерну протиповітряну зброю
Ілюстративне фото (maxpixel.freegreatpicture)

Один постріл системи коштуватиме близько 1690 доларів

Військові технологи Південної Кореї розробляють протиповітряне озброєння, здатне збивати ворожі безпілотники за допомогою лазера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Janes.

Як зазначається, Південна Корея інвестуватиме у розробку системи зенітного озброєння 74 млн доларів.

"Згідно з заявою служби закупівель для потреб оборони (DAPA) від 17 вересня Південна Корея інвестуватиме 74 мільйони доларів у розробку системи зенітного озброєння на базі лазерної технології", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що система, що називатиметься Block-I, і буде здатна виявляти та відслідковувати невеликі безпілотні літаки та нейтралізувати їх на близькій відстані за допомогою лазера.

Один постріл системи Block-I, що, як очікується, буде готова до оперативного використання до 2023 року, коштуватиме близько 1690 доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Крім того, Сполучені Штати Америки і Південна Корея вирішили припинити ряд спільних командно-штабних навчань. Вчення Key Resolve і польові Foal Eagle було вирішено припинити з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.

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