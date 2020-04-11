Южная Корея передаст Украине следующую партию спецсредств защиты для медиков

В Республику Корея отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Офиса президента.

Отмечается, что по личному поручению президента Владимира Зеленского этот самолет доставит на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничения международного авиасообщения.

"На обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые потом будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - сообщили в ОП.

президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

30 марта из Южной Кореи в Украину прибыл самолет со 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 работника медицинских учреждений.