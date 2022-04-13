Южная Корея передаст Украине бронежилетов, касок и аптечек на 1,6 млн долларов
Южная Корея предоставит Украине нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов). Из Сеула в Киев отправятся бронежилеты, каски, медикаменты, а также готовые к употреблению продукты питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.
Южная Корея планирует отправить новый пакет помощи гражданскими рейсами в Европу поэтапно к концу апреля. Несмотря на призывы Киева о передаче Украине оружия, Южная Корея ссылается на внутренние ограничения по его отправке. Министр обороны Су Ук повторил эту позицию во время недавних телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.