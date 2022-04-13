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Южная Корея передаст Украине бронежилетов, касок и аптечек на 1,6 млн долларов

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Сеул, Среда 13 апреля 2022 05:08
Южная Корея передаст Украине бронежилетов, касок и аптечек на 1,6 млн долларов Армия Южной Кореи (Фото: newsweek.com)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея предоставит Украине нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов). Из Сеула в Киев отправятся бронежилеты, каски, медикаменты, а также готовые к употреблению продукты питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Южная Корея планирует отправить новый пакет помощи гражданскими рейсами в Европу поэтапно к концу апреля. Несмотря на призывы Киева о передаче Украине оружия, Южная Корея ссылается на внутренние ограничения по его отправке. Министр обороны Су Ук повторил эту позицию во время недавних телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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