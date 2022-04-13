Південна Корея передасть Україні бронежилетів, касок і аптечок на 1,6 млн доларів
Південна Корея надасть Україні нелетальну допомогу на суму 2 мільярди вон (1,6 мільйона доларів). З Сеула до Києва відправляться бронежилети, каски, медикаменти, а також готові до вживання харчові продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
Південна Корея планує відправити новий пакет допомоги цивільними рейсами в Європу поетапно до кінця квітня. Всупереч закликам Києва про передачу Україні зброї, Південна Корея посилається на внутрішні обмеження по його відправці. Міністр оборони Су Ук повторив цю позицію під час недавніх телефонних переговорів з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.