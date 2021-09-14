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Южная Корея оштрафовала Google почти на 180 млн долларов: причина

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Южная Корея, Вторник 14 сентября 2021 08:23
Южная Корея оштрафовала Google почти на 180 млн долларов: причина Фото: Южная Корея оштрафовала Google почти на 180 млн долларов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google на 176,6 млн долларов. Это объяснили тем, что американская компания препятствовала рыночной конкуренции в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) во вторник заявила, что Google препятствовал рыночной конкуренции, требуя от производителей смартфонов заключить сделку, в соответствии с которой пользователи не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android.

Как отметил регулятор, это препятствовало инновационной деятельности в создании новых ОС для смартфонов. Там добавляют, что штраф может быть девятым по величине, который они когда-либо налагали.

Кроме того, в Южной Корее обязали Google устранить недостатки, в том числе внести поправки в соглашение с производителями смартфонов операционной системы (ОС) Android.

В свою очередь компания Google заявила, что намерена подать апелляцию.

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Google Южная Корея
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