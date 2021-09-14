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Південна Корея оштрафувала Google майже на 180 млн доларів: причина

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Південна Корея, Вівторок 14 вересня 2021 08:23
Південна Корея оштрафувала Google майже на 180 млн доларів: причина Фото: Південна Корея оштрафувала Google майже на 180 млн доларів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Антимонопольний регулятор Південної Кореї оштрафував Google на 176,6 млн доларів. Це пояснили тим, що американська компанія перешкоджала ринкової конкуренції в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Корейська комісія зі справедливої ​​торгівлі (KFTC) у вівторок заявила, що Google перешкоджав ринковій конкуренції, вимагаючи від виробників смартфонів укласти угоду, відповідно до якої користувачі не зможуть встановлювати на свої пристрої модифіковані версії операційної системи (ОС) Android.

Як зазначив регулятор, це перешкоджало інноваційній діяльності в створенні нових ОС для смартфонів. Там додають, що штраф може бути дев'ятим за величиною, який вони коли-небудь накладали.

Крім того, у Південній Кореї зобов'язали Google усунути недоліки, в тому числі внести виправлення в угоду з виробниками смартфонів операційної системи (ОС) Android.

Своєю чергою компанія Google заявила, що має намір подати апеляцію.

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