Южная Корея определила тип выпущенных КНДР ракет

Южной Корее удалось определить тип неопознанных ранее ракет, выпущенных в среду, 31 июля, Северной Кореей, они оказались баллистическими. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Также отмечается, что ракеты были запущены из города Вонсон, после чего они упали в море.

"Первый запуск произошел в 05:06 по местному времени (30 июля 23:06 по Киеву), второй в 05:27 (30 июля 23:27 по Киеву)", - говорится в сообщении.

По оценкам военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км.

В Комитете подчеркнули, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвали их прекратить.

Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что если Северная Корея запустила баллистические ракеты, то это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Напомним, это второй запуск ракет Северной Кореей, зафиксированный за последние дни. 25 июля был зафиксирован запуск двух неопознанных ракет, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря.