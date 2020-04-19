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Южная Корея частично ослабит карантин

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 16:02
Южная Корея частично ослабит карантин
Иллюстративное фото (flickr.com koreanet)

Меры социальной дистанции продолжат до 5 мая

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн анонсировал ослабление карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap

По словам главы правительства, карантин будет частично ослаблен, но меры социальной дистанции будут сохранены как минимум до 5 мая. Требование на ношение масок в общественных местах также останется.

"Что касается карантина, сейчас самое безопасное - поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но на деле это не так просто. Нужно найти золотую середину", - заявил он.

Се Гюн отметил, что барам, спортзалам и прочим заведениям разрешат работать, но при условии жесточайшего соблюдения санитарно-гигиенических норм и дистанции между посетителями. Также послабление коснется проведения церковных служб и спортивных мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Корее зафиксировали повторное заражение коронавирусом более 140 человек. Сейчас Центр по контролю и профилактике заболеваний проводит расследование относительно причин повторного инфицирования.

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