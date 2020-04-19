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Південна Корея частково послабить карантин

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 16:02
Південна Корея частково послабить карантин
Ілюстративне фото (flickr.com koreanet)

Заходи соціальної дистанції продовжать до 5 травня

Прем'єр-міністр Південної Кореї Чон Се Гюн анонсував послаблення карантинних обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap

За словами глави уряду, карантин буде частково послаблено, але заходи соціальної дистанції будуть збережені щонайменше до 5 травня. Вимога на носіння масок в громадських місцях також залишиться.

"Що стосується карантину, зараз найбезпечніше - підтримувати інтенсивне соціальне дистанціювання, але на ділі це не так просто. Потрібно знайти золоту середину", - заявив він.

Се Гюн зазначив, що барам, спортзалам та іншим закладам дозволять працювати, але за умови жорстокого дотримання санітарно-гігієнічних норм та дистанції між відвідувачами. Також послаблення торкнеться проведення церковних служб та спортивних заходів на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Південній Кореї зафіксували повторне зараження коронавірусом понад 140 людей. Наразі Центр з контролю і профілактики захворювань проводить розслідування щодо причин повторного інфікування.

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