Yuzgaz передадут права для разведки Юзовского месторождения газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Инвестором-оператором выступит словацкая компания Nafta

Кабинет министров Украины передал 90% прав компании "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции при добыче на Юзовской площади европейской компании Yuzgaz B.V. с инвестором-оператором проекта в лице Nafta (Словакия). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что Nafta гарантировала полное обеспечение обязательств Yuzgaz, которая выделит на бурение пятнадцать скважин 200 млн долларов. Также сообщается, что конечным бенефициаром Nafta является чешский бизнесмен Даниэль Кржетинский.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в 2016 году Кабмин отказал Yuzgaz в участии соглашении о разделе продукции на Юзовской площади. Тогда инициатором отказа выступил министр топлива и энергетики Игорь Насалик, хотя Yuzgas победила в конкурсе по привлечению инвестора.

Отметим, в январе 2013 года соглашение о разделе продукции на Юзовской площади было подписано с Shell, однако в конце 2014 года в компании заявили, что в результате боевых действий на Донбассе не удалось достичь желаемого прогресса в разведке месторождения. В сентябре 2015 года Shell окончательно вышел из проекта.