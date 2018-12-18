Yuzgaz передадуть права для розвідки Юзівського родовища газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Інвестором-оператором виступить словацька компанія Nafta

Кабінет міністрів України передав 90% прав компанії "Надра Юзівська" в угоді про розподіл продукції при видобуток на Юзівській площі європейській компанії Yuzgaz B. V. з інвестором-оператором проекту в особі Nafta (Словаччина). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що Nafta гарантувала повне забезпечення зобов'язань Yuzgaz, яка виділить на буріння п'ятнадцять свердловин 200 млн доларів. Також повідомляється, що кінцевим бенефіціаром Nafta є чеський бізнесмен Даніель Кржетинський.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в 2016 році Кабмін відмовив Yuzgaz в участі в угоді про розподіл продукції на Юзівській площі. Тоді ініціатором відмови виступив міністр палива та енергетики Ігор Насалик, хоча Yuzgas перемогла в конкурсі по залученню інвестора.

Відзначимо, в січні 2013 року угоду про розподіл продукції на Юзівській площі було підписано з Shell, проте в кінці 2014 року в компанії заявили, що в результаті бойових дій на Донбасі не вдалося досягти бажаного прогресу в розвідці родовища. У вересні 2015 року Shell остаточно вийшов з проекту.