Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників

Зміст:

"Рамштайн-20". Офлайн-зустріч у Німеччині

Чергове засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (UDCG) анонсували в міністерстві оборони США на вівторок, 19 березня.

Місцем проведення ювілейної, 20-ї зустрічі, було оголошено німецьку військово-повітряну базу Ramstein AB, де союзники зібралися вперше навесні 2022 року та звідки виникла неформальна назва формату.

Головуватиме на засіданні керівник Пентагону Ллойд Остін. Він вирушив у Німеччину в понеділок. Це буде його перша міжнародна поїздка після госпіталізації. Нагадаємо, минулу зустріч у лютому проводили онлайн через проблеми зі здоров'ям міністра оборони США.

Разом з Остіном на "Рамштайні" буде присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу.

Фото: засідання "Рамштайн-20" очолить Ллойд Остін (Getty Images)

Що на порядку денному

Головною темою кожного засідання є надання військової допомоги Україні у протистоянні широкомасштабній російській агресії та синхронізація відповідних дій союзників.

В Пентагоні офіційно повідомили, що Контактна група вчергове збереться 19 березня, щоб обговорити війну в Україні, і підтвердити, що Сполучені Штати та коаліція продовжують підтримувати народ України у захисті від окупантів РФ.

"США не дозволять Україні зазнати поразки у війні", – зазначила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Як заявив Ллойд Остін напередодні "Рамштайну-20", коаліція зосередиться на нагальних потребах України на полі бою та довгостроковій безпеці.

Очікування від засідання

В процесі підготовки зустрічі "Рамштайн-20" міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонні перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Керівники оборонних відомств обговорили середньострокові та короткострокові потреби та конкретні запити України. Зокрема, Рустем Умєров назвав серед ключових пріоритетів у допомозі від союзників боєприпаси та протиповітряну оборону.

Фото: Сирський та Умєров обговорили потреби України з Остіном (facebook.com/rustemumerov.ua)

Про очікування від "Рамштайну" та мету наступної зустрічі також йшлося у розмові очільника міноборони США Ллойда Остіна та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Як заявили у пресслужбі Пентагону, обидва лідери відзначили важливість зміцнення трансатлантичної оборонно-промислової бази для продовження підтримки України.

Нові коаліції та екстрена допомога від США. Заяви союзників напередодні "Рамштайну"

15 березня відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками якої було оголошено про створення "нової коаліції засобів реактивної артилерії великої дальності" для української армії.

За словами Шольца, коаліція із закупівель озброєнь буде сформована в рамках контактної групи "Рамштайн". Він також повідомив про досягнення домовленості з Макроном і Туском про розширення виробництва військової техніки у співпраці з іншими партнерами України.

Пізніше міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус підтвердив домовленості із Польщею про збільшення виробництва боєприпасів для України.

За його словами, підтримка української армії у війні проти росіян полягає не лише у постачанні боєприпасів, які "можна десь знайти". Міністр наголосив, що потрібно нарощувати виробництво у Німеччині, Польщі та інших країнах.

Про ще одну коаліцію на підтримку України заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він зазначив, що Польща та Німеччина прагнуть взяти на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі шляхом створення бронетанкової коаліції.

"З липня наші бойові групи, 2 500 польських солдатів і 2 500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", – сказав Косіняк-Камиш.

Ця новина пролунала на тлі нещодавніх заяв французького президента Емманюеля Макрона про можливість введення військ НАТО в Україну. Зокрема, він припустив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.

При цьому низка країн Альянсу виступили проти цієї ідеї (Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія). Однак про готовність розглянути таку можливість заявили в Литві, Латвії та Естонії.

Напередодні "Рамштайну" в Бельгії анонсували пакет військової допомоги для України на 412 млн євро. До нього увійде 300 броньовиків LMV. Крім багатоцільових броньованих автомобілів планується передача мінних тралів.

При цьому Бельгія забезпечить базову підготовку, а Нідерланди – навчання на робочому місці для українських екіпажів мінних суден. Бельгія також пообіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 611 мільйонів євро протягом 2024 року. Близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси

Тим часом у США залишається відкритим питання про фінансування військової допомоги Україні на понад 60 млрд доларів через суперечки в Конгресі.

Минулого тижня Білий дім анонсував виділення екстреного пакета на 300 млн доларів, який міститиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

Проте в Пентагоні вважають, що цей пакет недостатній, хоча й забезпечує невідкладні потреби ЗСУ. У відомстві зазначили, що його надання було "унікальним випадком" без можливості повторення.

"І єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою – це швидко прийняти Конгресом додатковий документ", – заявив прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер.

Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Палата представників США може проголосувати за пакет фіндопомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

Чим важливі зустрічі у форматі "Рамштайн"

Зустрічі Контактної групи з оборони України проходять з квітня 2022 року з ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Їх метою є синхронізація та прискорення надання військової допомоги Силам оборони у повномасштабній війні з російськими окупантами.

Результати зустрічей дозволили посилити спроможності ЗСУ у відсічі ворога та розпочати перехід України на озброєння НАТО.

Сили оборони отримали далекобійні реактивні системи залпового вогню M270, HIMARS, MARS II, ракети Brimstone, Harpoon, ATACMS.

Українська ППО посилилася системами ЗРК NASAMS, Avenger, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Patriot.

Була створена танкова коаліція, завдяки чому розпочалися постачання танків Leopard та Abrams.

Ще одна коаліція стосується роботи над відправкою в Україну винищувачів F-16. Наразі пілоти проходять навчання, а перші літаки можуть з'явитися в небі до літа 2024.

Також в рамках "Рамштайну" були започатковані коаліції дронів, розмінування, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.