UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ювентус" зважить ідею купівлі лідера "Шахтаря": виділена сума далека від цифр Мудрика

Фото: Георгій Судаков (праворуч) всерйоз зацікавив "Стару синьйору" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається в списку трансферних цілей туринського "Ювентуса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SportMediaset.

21-річний хавбек матиме варіант із переїздом у чемпіонат Італії. "Б'янконері" готові прискоритися з підписанням талановитого українця.

"Юве" вивчає можливість офіційної пропозиції "Шахтарю". Туринці нібито готові розщедритися на 10-15 млн євро. Альтернативний варіант підсилення для італійського гранда – Ману Коне з "Боруссії" Менхенгладбах.

Контракт Судакова з "Шахтарем" чинний до літа 2028 року. Зважаючи на терміни угоди, "гірники" вимагатимуть за свого вихованця значно більшу суму відступних. У нинішньому сезоні хавбек провів 16 матчів у всіх турнірах (3 голи, 1 асист).

Топ-5 найдорожчих продажів "Шахтаря" в історії (за даними Transfermarkt):

  1. Михайло Мудрик ("Челсі") – 70 млн євро
  2. Фред ("Манчестер Юнайтед") – 59 млн євро
  3. Алекс Тейшейра ("Цзянсу") – 50 млн євро
  4. Фернандінью ("Манчестер Сіті") – 40 млн євро
  5. Вілліан ("Анжи") – 35 млн євро

 

До слова, напередодні "Шахтар" переграв "Металіст 1925" у чемпіонаті України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮвентусУПЛШахтарЧемпионат УкраиныЧемпіонат Італії