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"Ювентус" зважить ідею купівлі лідера "Шахтаря": виділена сума далека від цифр Мудрика

Турин, Понеділок 04 грудня 2023 12:27
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"Ювентус" зважить ідею купівлі лідера "Шахтаря": виділена сума далека від цифр Мудрика Фото: Георгій Судаков (праворуч) всерйоз зацікавив "Стару синьйору" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається в списку трансферних цілей туринського "Ювентуса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SportMediaset.

21-річний хавбек матиме варіант із переїздом у чемпіонат Італії. "Б'янконері" готові прискоритися з підписанням талановитого українця.

"Юве" вивчає можливість офіційної пропозиції "Шахтарю". Туринці нібито готові розщедритися на 10-15 млн євро. Альтернативний варіант підсилення для італійського гранда – Ману Коне з "Боруссії" Менхенгладбах.

Контракт Судакова з "Шахтарем" чинний до літа 2028 року. Зважаючи на терміни угоди, "гірники" вимагатимуть за свого вихованця значно більшу суму відступних. У нинішньому сезоні хавбек провів 16 матчів у всіх турнірах (3 голи, 1 асист).

Топ-5 найдорожчих продажів "Шахтаря" в історії (за даними Transfermarkt):

  1. Михайло Мудрик ("Челсі") – 70 млн євро
  2. Фред ("Манчестер Юнайтед") – 59 млн євро
  3. Алекс Тейшейра ("Цзянсу") – 50 млн євро
  4. Фернандінью ("Манчестер Сіті") – 40 млн євро
  5. Вілліан ("Анжи") – 35 млн євро

До слова, напередодні "Шахтар" переграв "Металіст 1925" у чемпіонаті України.

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