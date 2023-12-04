"Ювентус" зважить ідею купівлі лідера "Шахтаря": виділена сума далека від цифр Мудрика

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SportMediaset .

21-річний хавбек матиме варіант із переїздом у чемпіонат Італії. "Б'янконері" готові прискоритися з підписанням талановитого українця.

"Юве" вивчає можливість офіційної пропозиції "Шахтарю". Туринці нібито готові розщедритися на 10-15 млн євро. Альтернативний варіант підсилення для італійського гранда – Ману Коне з "Боруссії" Менхенгладбах.

Контракт Судакова з "Шахтарем" чинний до літа 2028 року. Зважаючи на терміни угоди, "гірники" вимагатимуть за свого вихованця значно більшу суму відступних. У нинішньому сезоні хавбек провів 16 матчів у всіх турнірах (3 голи, 1 асист).

Топ-5 найдорожчих продажів "Шахтаря" в історії (за даними Transfermarkt):