"Ювентус" зважить ідею купівлі лідера "Шахтаря": виділена сума далека від цифр Мудрика
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається в списку трансферних цілей туринського "Ювентуса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SportMediaset.
21-річний хавбек матиме варіант із переїздом у чемпіонат Італії. "Б'янконері" готові прискоритися з підписанням талановитого українця.
"Юве" вивчає можливість офіційної пропозиції "Шахтарю". Туринці нібито готові розщедритися на 10-15 млн євро. Альтернативний варіант підсилення для італійського гранда – Ману Коне з "Боруссії" Менхенгладбах.
Контракт Судакова з "Шахтарем" чинний до літа 2028 року. Зважаючи на терміни угоди, "гірники" вимагатимуть за свого вихованця значно більшу суму відступних. У нинішньому сезоні хавбек провів 16 матчів у всіх турнірах (3 голи, 1 асист).
Топ-5 найдорожчих продажів "Шахтаря" в історії (за даними Transfermarkt):
- Михайло Мудрик ("Челсі") – 70 млн євро
- Фред ("Манчестер Юнайтед") – 59 млн євро
- Алекс Тейшейра ("Цзянсу") – 50 млн євро
- Фернандінью ("Манчестер Сіті") – 40 млн євро
- Вілліан ("Анжи") – 35 млн євро
До слова, напередодні "Шахтар" переграв "Металіст 1925" у чемпіонаті України.
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