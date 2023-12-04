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"Ювентус" взвесит идею покупки лидера "Шахтера": выделенная сумма далека от цифр Мудрика

Турин, Понедельник 04 декабря 2023 12:27
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"Ювентус" взвесит идею покупки лидера "Шахтера": выделенная сумма далека от цифр Мудрика Фото: Георгий Судаков (справа) всерьез заинтересовал "Старую синьору" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается в списке трансферных целей туринского "Ювентуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SportMediaset.

21-летний хавбек получит вариант с переездом в чемпионат Италии. "Бьянконери" готовы ускориться с подписанием талантливого украинца.

"Юве" изучает возможность официального предложения "Шахтеру". Туринцы якобы готовы раскошелиться на 10-15 млн евро. Альтернативный вариант усиления для итальянского гранда – Ману Коне из "Боруссии" Менхенгладбах.

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Учитывая сроки соглашения, "горняки" потребуют за своего воспитанника значительно большую сумму отступных. В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей во всех турнирах (3 гола, 1 ассист).

Топ-5 самых дорогих продаж "Шахтера" в истории (по данным Transfermarkt):

  1. Михаил Мудрик ("Челси") – 70 млн евро
  2. Фред ("Манчестер Юнайтед") – 59 млн евро
  3. Алекс Тейшейра ("Цзянсу") – 50 млн евро
  4. Фернандиньо ("Манчестер Сити") – 40 млн евро
  5. Виллиан ("Анжи") – 35 млн евро

К слову, накануне "Шахтер" обыграл "Металлист 1925" в чемпионате Украины.

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