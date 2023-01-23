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"Ювентус" влаштував гольовий фестиваль із "Аталантою" на користь конкурентів: відео

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Турин, Понеділок 23 січня 2023 09:58
"Ювентус" влаштував гольовий фестиваль із "Аталантою" на користь конкурентів: відео Фото: Туринці святкують один із трьох забитих м'ячів (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорців

Феєричною нічиєю закінчився матч 19-го туру італійської Серії А між туринським "Ювентусом" і "Аталантою" з Бергамо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія A, 19-й тур

"Ювентус" – "Аталанта" – 3:3

Голи: Ді Марія, 25 (пенальті), Мілік, 34, Даніло, 65 – Лукман, 4, 53, Мехле, 46

Гості повели в рахунку вже в дебюті, коли Лукман прийняв пас на вході в штрафний майданчик, просунувся вперед і потужно пробив у ближній кут – Щенсни випустив м'яч у ворота. Та до перерви туринці зуміли відігратися. А згодом вже були й попереду.

Спершу Ді Марія упевнено реалізував одинадцятиметровий після втручання VAR. Далі ж відзначився поляк Мілік. Форвард із центру карної зони в один дотик замкнув подачу Фаджолі з правого флангу.

"Аталанта" відповіла двома голами за 7 стартових хвилин другої половини. Блискавична комбінація бергамасків після відбору на чужій половині завершилася голом Мехле. А на 53-й хвилині дубль оформив Лукман – замкнув головою навіс Бога. "Юве" відігрався завдяки стандарту, коли Даніло потужно пробив після скидки партнера.

Більше команди не забивали та поділили важливі очки в боротьбі за єврокубки. "Аталанта" тепер іде в чемпіонаті Італії на 5-й сходинці (35 очок). Натомість "Стара синьйора" – на 9-й позиції (23 пункти).

До слова, раніше "Ювентус" втратив 15 очок у турнірній таблиці через фінансові махінації.

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