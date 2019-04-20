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"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Новости » Спорт    20.04.2019 - 22:22
"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Фото: (twitter.com/juventusfc)

Туринцы выиграли скудетто за 5 туров до конца сезона

"Ювентус" благодаря победе на своем поле над "Фиорентиной" (2:1) в 33 туре чемпионата Италии досрочно оформил чемпионский титул. Об этом сообщается на сайте туринского клуба.

"Бьянконери" выиграли уже 8 скудетто кряду, что стало рекордом среди команд из топ-5 европейских лиг (Англия, Италия, Германия, Испания, Франция).

Кроме того, "Ювентус" побил свой рекорд и "Лиона", который семь раз подряд становился чемпионов Франции - с 2002 по 2008 года.

Также туринский клуб повторил рекорд Серии А, досрочно выиграв чемпионство за 5 туров до финиша. На даный момент в активе "Юве" 87 очков. На втором месте находится "Наполи", который за шесть матчей до конца кампании отстает от команды Массимилиано Аллегри ровно на 20 очков.

Кроме того, нападающий туринского клуба Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Италии. Теперь португалец первый в истории футболист, которому удалось выиграть чемпионаты в Англии, Испании и Италии.

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