"Ювентус" підписав контракт із українцем: хто він такий

Перспективний українець поставив підпис під угодою з "Юве". Наразі він виступатиме за Прімаверу – молодіжну команду туринців.

Фірман підписав контракт на 2 роки. До структури "Старої синьйори" фланговий виконавець потрапив чотири роки тому. Попередній сезон талант провів за СПАЛ U-19 на правах оренди (24 матчі).

Якщо Фірман проб'ється до першої команди "Ювентуса", то стане всього третім виходцем із України в лавах італійського гранда. Легенда київського "Динамо" Олександр Заваров у 1988-1990 роках провів 76 матчів (13 м'ячів, 4 асисти) за туринців, а уродженець Вовчанська з паспортом РФ Віктор Будянський зіграв 2 поєдинки в сезоні 2003/04.

Хто такий Андрій Фірман

Уродженець Львова, може зіграти на обох флангах атаки та відтягнутого нападника (за даними Transfermarkt). На ресурсах "Ювентуса" визначений оборонцем.

Спершу виховувався в скромній команді "Чезенатіко", а в 2017 році опинився в структурі "Чезени". Звідти й перебрався за два роки до лав інших "зебр". Досвід виступів отримав у "Ювентусі" U-17 (25 матчів, 6 голів), Прімавері (24 поєдинки) та команді U-18 СПАЛа з Феррари.

Торік Фірман залучався до роботи в збірній України U-17. Встиг зіграти 3 матчі в кваліфікації до Євро-2023, але результативними діями не відзначився.