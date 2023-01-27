ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ювентус" під загрозою нового зняття очок: букмекери не приймають ставки на виліт

Новость на русском →
Турин, П'ятниця 27 січня 2023 11:23
"Ювентус" під загрозою нового зняття очок: букмекери не приймають ставки на виліт Фото: "Ювентус" може опинитися в Серії B (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорців

Спричинені фінансовими махінаціями проблеми туринського "Ювентуса" не поспішають завершуватися. З команди можуть зняти ще 15 очок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Calciomercato.

Італійські букмекери припинили прийом ставок на виліт "Старої синьйори" до Серії B за підсумками сезону 2022/23. Якщо "Юве" покарають новим зняттям очок, то туринці опиняться в зоні вильоту.

Нещодавно 36-разовий чемпіон Італії був позбавлений 15-ти пунктів за шахрайство зі звітністю. Менеджмент "Ювентуса" систематично показував приріст капіталу, який насправді був штучним. Для цього туринці організували схему з фіктивними плюсваленцами – різницею між трансферною і балансовою вартістю футболістів.

Тепер прокуратура інкримінує "Старій синьйорі" таємні виплати зірковим виконавцям. 16 колишніх і чинних гравців "Юве" підписали згоди на відтермінування виплат окладів, але насправді отримали їх таємно. Ціна питання – 60 млн євро.

Залучені до афери футболісти можуть отримати місячну дискваліфікацію, а гранд – -15 пунктів у турнірній таблиці. Якщо "Ювентус" зіткнеться з черговим очковим штрафом, то в активі команди залишиться всього 8 балів. "Сассуоло" на рятівній 17-й позиції набрав 17 очок.

До слова, напередодні мадридський "Реал" переграв "Атлетіко" в чвертьфіналі Кубка Іспанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ювентус Чемпіонат Італії
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор