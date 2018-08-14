"Ювентус" отказался продать "Реалу" своего полузащитника

Новости Спорт 14.08.2018 - 14:29
Фото: Миралем Пьянич (juventus.com)
Фото: Миралем Пьянич (juventus.com)

Туринцы намерены продлить соглашение с игроком

Туринский "Ювентус" отказался продавать полузащитника Миралема Пьянича в мадридский футбольный клуб "Реал" за 60 млн евро. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации итальянской газеты, представители "старой синьоры" изучили условия потенциальной сделки, однако ответили отказом и установили на Пьянича ценник в 100 млн евро. Туринцы намерены продлить соглашение с игроком, которое рассчитано до конца июня 2021 года. 

Отмечается, что Пьянич также входит в список трансферных целей "Барселоны", "Челси" и " Манчестер Сити".

Пьянич перешел в "Ювентус" из "Ромы" летом 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл 44 матча и забил семь голов за туринский клуб.

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