"Ювентус" отказался продать "Реалу" своего полузащитника

Туринцы намерены продлить соглашение с игроком

Туринский "Ювентус" отказался продавать полузащитника Миралема Пьянича в мадридский футбольный клуб "Реал" за 60 млн евро. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации итальянской газеты, представители "старой синьоры" изучили условия потенциальной сделки, однако ответили отказом и установили на Пьянича ценник в 100 млн евро. Туринцы намерены продлить соглашение с игроком, которое рассчитано до конца июня 2021 года.

Отмечается, что Пьянич также входит в список трансферных целей "Барселоны", "Челси" и " Манчестер Сити".

Пьянич перешел в "Ювентус" из "Ромы" летом 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл 44 матча и забил семь голов за туринский клуб.