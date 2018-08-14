"Ювентус" відмовився продати "Реалу" свого півзахисника

Туринці намір продовжити угоду з гравцем

Туринський "Ювентус" відмовився продавати півзахисника Міралема Пьяніча в мадридський футбольний клуб "Реал" за 60 млн євро. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією італійської газети, представники "старої синьйори" вивчили умови потенційної угоди, проте відповіли відмовою і встановили на Пьяніча цінник в 100 млн євро. Туринці намір продовжити угоду з гравцем, який розрахований до кінця червня 2021 року.

Зазначається, що Пьяніч також входить в список трансферних цілей "Барселони", "Челсі" і "Манчестер Сіті".

Пьянич перейшов в "Ювентус" з "Роми" влітку 2016 року. У минулому сезоні він зіграв 44 матчі і забив сім голів за туринський клуб.