"Ювентус" активировал опцию выкупа Дугласа Косты

Клуб заплатит "Баварии" за покупку 40 млн евро

Туринский "Ювентус" выкупил права на форварда Дугласа Косту у мюнхенской "Баварии". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

"Ювентус" заключил контракт с 27-летним бразильцем до 30 июня 2022 года, воспользовавшись опцией выкупа. Сумма отступных составила 40 млн евро, которые будут выплачены "Баварии" в течение двух лет.

Дуглас Коста перешел в "Баварию" из донецкого "Шахтера" в 2015 году, а в июле 2017 года перебрался в "Ювентус" на правах аренды. В составе "бьянконери" он провел 47 матчей, в которых забил 6 мячей.