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"Ювентус" активировал опцию выкупа Дугласа Косты

НовостиСпорт    08.06.2018 - 11:54
Фото: Дуглас Коста (juventus.com)
Фото: Дуглас Коста (juventus.com)

Клуб заплатит "Баварии" за покупку 40 млн евро

Туринский "Ювентус" выкупил права на форварда Дугласа Косту у мюнхенской "Баварии". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

"Ювентус" заключил контракт с 27-летним бразильцем до 30 июня 2022 года, воспользовавшись опцией выкупа. Сумма отступных составила 40 млн евро, которые будут выплачены "Баварии" в течение двух лет.

Дуглас Коста перешел в "Баварию" из донецкого "Шахтера" в 2015 году, а в июле 2017 года перебрался в "Ювентус" на правах аренды. В составе "бьянконери" он провел 47 матчей, в которых забил 6 мячей.

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Теги публикации: Бавария, Ювентус, Аренда, Дуглас Коста  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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