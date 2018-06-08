"Ювентус" активував опцію викупу Дугласа Кости

Клуб заплатить "Баварії" за покупку 40 млн євро

Туринський "Ювентус" викупив права на форварда Дугласа Косту у мюнхенській "Баварії". Про це повідомляється на офіційному сайті італійського футбольного клубу.

"Ювентус" уклав контракт з 27-річним бразильцем до 30 червня 2022 року, скориставшись опцією викупу. Сума відступних склала 40 млн євро, які будуть виплачені "Баварії" протягом двох років.

Дуглас Коста перейшов в "Баварію" з донецького "Шахтаря" в 2015 році, а в липні 2017 роки перебрався до "Ювентусу" на правах оренди. У складі "бьянконері" він провів 47 матчів, в яких забив 6 м'ячів.