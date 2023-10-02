Юсов про спецоперацію "Бариня": українська розвідка отримала дуже цінну інформацію

Українська військова розвідка в рамках успішного проведення спеціальної операції "Бариня" щодо вербування російського лейтенанта Данила Алфьорова змогла отримати дуже цінну інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"В рамках операції також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українським захисникам, а також розкрити і відповідно зламати певні ворожі плани", - наголосив представник військової розвідки.
Він також звернув увагу, що на відміну від операції "Синиця", коли вдалося завербувати пілота вертольота Мі-8 та доставити техніку в Україну, тоді російський льотчик сам вийшов на представників українських спецслужб та звернувся до ГУРу.
При цьому у спецоперації "Бариня" українські розвідники вийшли на лейтенанта Алфьорова самостійно.
"І це не секрет. Ми відпрацьовуємо, відстежуємо базу кадрових військових. І от в даній ситуації через соцмережі відбувся вихід і цей контакт був вдалим", - розповів Юсов.
Він уточнив, що російський лейтенант Алфьоров був противником агресивної війни РФ проти України та "силоміць був змушений до підписання контракту".
"Він не хотів бути військовим злочинцем і засуджував ганебні дії уряду та влади Путіна", - додав представник ГУР.
Далі почалася співпраця між ними, взаємодія "безумовно паралельна з ретельними перевірками".
"Тому що ми розуміємо, що й ворожі спецслужби не сидять склавши руки. І внаслідок цієї операції добровільно здалися в полон і були виведені за лінії фронту 11 російських військовослужбовців. Частина з них вже думає, чи повернутися до РФ в рамках обміну. Україна, відповідно, не буде зазначати, що вони добровільно здалися в полон за проектом "Хочу жить", - сказав він.
Також Юсов розповів, що було кілька груп та три такі переходи, і "саме вчора після того, як з'явилася реальна загроза його життю, було контрольовано переведено на українську територію".
Після операції "Бариня" у ворожій армії триває перевірка, до проведення заходів також було підключено спецслужби, зазначив представник ГУР.
Так, розповів він, у Алфьорова залишилися мати та брат у Росії, при цьому про його співпрацю вони нічого не знали, і до дій ніяк не причетні.
Що стосується потенційної загрози для їхньої безпеки з боку ФСБ РФ або інших органів після вербування військової армії загарбників, то, як зазначив Юсов, "усім громадянам РФ... поки при владі режим Путіна, звичайно, щось загрожує".
Нагадаємо, наприкінці вересня у Головному управлінні розвідки МОУ повідомили про вербування російського лейтенанта Данила Алфьорова. Окупант звернувся до проекту "Хочу жити", і з червня 2023 року працював на Сили оборони України.
Ця спецоперація отримала назву "Бариня".
Як розповів представник ГУР Андрій Юсов, завербований росіянин вивів 11 окупантів, які також захотіли здатися в полон. Потім Алфьорова вивели на підконтрольну Україні територію.
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