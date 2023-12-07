Юсов про ліквідацію Киви: найбезпечніше для зрадників - здатися українському правосуддю

"Наразі ми можемо підтвердити та констатувати факт (ліквідації Киви - ред.). І зауважити, звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців - найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим більше коли є вже вирок", - сказав Юсов.

І це, за його словами, справді гарантуватиме зрадникам дотримання їхніх прав, безпеки, регулярного харчування. На відміну від небезпечного перебування на території держави-агресора.

"А стосовно справедливого покарання - безумовно воно наздожене кожного злочинця", - зазначив представник ГУР.

Відповідаючи на питання, чому в мережі так мало кадрів з місця ліквідації Киви, Юсов сказав, що для російських пропагандистів цей інцидент є досить болючим та дошкульним.

"Ілля Кива був один з облич рашистської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати", - додав представник української розвідки.

Ліквідація Киви

Вчора, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела заявили про те, що колишнього народного депутата України Іллю Киву знайшли мертвим. Нібито, його виявили у Московській області в Одінцовському районі.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, ліквідація Киви була спецоперацією Служби безпеки України. Екснардепа вбили за допомогою стрілецької зброї.