Юрий Ганиченко: Заболеваемость "ковидом" при среднем сценарии начнет расти с января

Заболеваемость "ковидом" в Украине постепенно идет на спад после того, как побила исторические максимумы пандемии. Регионы один за другим возвращаются к желтому уровню, и вполне вероятно, что к Новому году в стране не останется красных "зон".

Однако в центре экономики здравоохранения KSE допускают возможность повторной вспышки уже с начала 2022 года. Прогнозы этого Центра Минздрав использует для оценки развития эпидемии в Украине.

Что будет с эпидемией коронавируса до конца этого и в начале следующего года в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

– Хотела бы поговорить с вами о прогнозах развития эпидемии в ближайшей и более далекой перспективе. Но начала бы с того, что у нас сейчас. Можем ли мы говорить о том, что Украина уже прошла пик этой третьей волны эпидемии?

– Сейчас стоит начать с того, что все эпидпоказатели стабилизируются и показывают неплохой спад. Уже четвертую неделю подряд падает заболеваемость, то есть количество выявленных случаев, госпитализация и смертность.

Мы в Киевской школе экономики считаем, что о стабильной стабилизации, не смотря на эту тавтологию, можно говорить после трех недель подряд такого спада. Почему? Потому что исторически мы видим в ряде стран, когда одну-две недели идет якобы спад, а потом возвращается тренд на рост. Тогда мы не говорим о прохождении пика.

Но в Украине в рамках текущей волны, если, например, взглянуть на график заболеваемости, можно говорить, что эта третья волна уже выходит из своего пике. Это не означает, что нет риска повторного роста. Но визуально на графике уже видно, что эта волна будет идти отдельно. То есть следующий рост уже будет в новой, в четвертой волне.

– 7 декабря еще девять регионов страны вышли из красного уровня эпидопасности. Какие области следующими претендуют на переход в желтую "зону"?

– Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19.

В свою очередь этот коэффициент выявления зависит от двух составляющих. Первое – это тестирование, сколько делают тестов. Второе – это выявление, сколько случаев выявляют. Для того, чтобы этот коэффициент улучшить, то есть снизить, нужно наращивать темпы тестирования. Это необходимо для того, чтобы брать под контроль заболеваемость.

Сейчас заболеваемость действительно уменьшается на уровне страны. И это как раз то время, когда необходимо не уменьшать тестирование, а, наоборот, наращивать для того, чтобы: а) взять под контроль распространение заболеваемости и б) для того, чтобы снизить коэффициент выявления случаев и приближаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ рекомендует 5% коэффициента выявления. Сейчас в Украине примерно 15%. То есть еще есть куда сдерживать, уменьшать.

Если говорить о регионах, которые оказались ближе всего к выходу из красного уровня – это два региона: Винницкая и Хмельницкая области. Это те области, где не превышен коэффициент выявления случаев. Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из красного уровня эпидопасности. И уже на этой неделе (интервью записано в среду 8 декабря, - ред.) мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение дограничных уровней по госпитализации.

Соответственно, они смогут удовлетворить показатели для выхода из красного уровня эпидемической опасности. Тогда будет собираться Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и она будет решать, выводить ли эти регионы. А поскольку были выведены девять регионов, как вы отметили, то мы ожидаем, что эти два также будут выведены.

– А когда, по вашим прогнозам, последние регионы могут выйти из красной "зоны" в рамках этой волны?

– Здесь стоит немного посмотреть на историю. Когда регионы начали входить в красный уровень эпидемической опасности, мы в Киевской школе экономики говорили, что ожидаем еще в 2022 году "красные" регионы. Почему? Потому что сейчас "дельта"-волна, для ее сдерживания необходимо больше времени, более жесткие ограничения.

Сейчас регионы массово вошли в красный уровень эпидемической опасности. Такого не было во время прошлой волны. Это отражает эти более жесткие ограничения, более своевременные, в отличие от того, как это было во время весенней волны с некоторыми регионами. Во время этой волны также были ситуации, когда комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не принимала сразу решение о введении красного уровня эпидопасности в отдельных регионах и давала еще неделю на то, чтобы регион справился с эпидситуацией, а затем снова рассматривала этот вопрос.

Во время этой волны начиналась такая ситуация. Как раз в этот момент Киевская школа экономики говорила о том, что текущая волна может длиться дольше. То есть "красные" регионы могут зайти еще в 2022 год. После этой информации от Киевской школы экономики произошло массовое вхождение регионов в красный уровень. Такого не было в предыдущую волну. Это также влияет на наши ожидания.

Что стоит ожидать? Если регионы сейчас возьмут под контроль коэффициент выявления случаев, они могут выйти из красного уровня и в этом году. То есть абсолютно реалистичный сценарий, что к Новому году все регионы выйдут из красного уровня эпидемической опасности.

Если же такого быстрого взятия под контроль коэффициента выявления случаев, то есть наращивания тестирования, не будет, тогда какие-то регионы – какие-то из этих десяти, которые есть сейчас – могут войти в 2022 год с красным уровнем. Но, действительно, абсолютно реалистичная ситуация, когда в этом году в рамках текущей волны все регионы Украины выйдут из красного уровня.

– Сейчас мы видим, что в Европе снова идет рост количества больных. Это начало очередной пятой волны эпидемии?

– Уже можно сбиться, если считать в Европе эти волны. Потому что их было больше чем в Украине. Сейчас мы говорим, что этот рост крупнейший за всю историю Европы. Если условно рассмотреть Европу как отдельный континент, то сейчас она демонстрирует максимальный уровень за всю историю и внутри, то есть для себя, и среди других континентов. Европа сейчас является абсолютным "антилидером" по уровню заболеваемости.

Европейские страны растут повторно в рамках текущей "дельта"-волны – мы не говорим о новой волне. Рост начался с трех стран. Это была Россия, Португалия и Великобритания. Началось оно с начала лета и потом переходило на другие страны, до Украины дошло потом, осенью. И сейчас страны входят в повторную вспышку по второму кругу. Пока это "дельта"-волна. И страны сейчас набирают обороты с той же "дельта"-волной.

Это действительно является прямой угрозой для Украины. Почему? Потому что мы видим, что сейчас вспыхивают все новые и новые страны, которые не показывали еще активной повторной вспышки в Европе. Сейчас они демонстрируют этот активный повторный всплеск – речь идет именно о тех странах, которые были менее уязвимыми. Активно растет Швеция, Италия, Португалия, Франция уже набрала достаточно больших оборотов. Соответственно, такой тренд является угрожающим для Украины, которая только первый раз росла в рамках текущей волны.

– В недавнем прогнозе вы допускали, что новая, повторная вспышка в Украине возможна уже с января 2022 года. Этот прогноз остается таким же или, возможно, он сдвигается во времени – позже, раньше?

– По той информации, которую мы имеем на сегодня, прогнозы остаются те же. Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости.

Но при среднем сценарии мы ожидаем, что заболеваемость, действительно, начнет расти с января. И на это есть три причины. Первое – это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу. Соответственно, такой тренд может перекинуться и на Украину достаточно быстро в рамках начала следующего года – это январь 2022 года.

Второе – это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, когда появился "ковид", как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун. Соответственно, рост и "ковидный", и других гриппоподобных заболеваний перенеслось на середину февраля.

Сейчас, если мы не говорим об аналогичном локдаун, который был в январе, из-за сезонности есть риск того, что будет рост заболеваемости COVID-19 в январе 2022 года.

И третий фактор – это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже об "Омикроне". Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма.

Первое – быстрее ли он передается. Второе – приводит ли он к более сложным последствиям. И третье – как эффективно действуют против него вакцины. Ни по одному из этих пунктов сейчас нет информации. Поэтому мы не говорим, что это прямая угроза по состоянию на сейчас. Она может стать прямой угрозой, но пока это потенциальная угроза. К тому же происходят и другие мутации вируса.

Поэтому вот эти три фактора – они как раз говорят о том, что в январе, действительно, есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

– Относительно темпов вакцинации – они сейчас остаются такими же высокими, как были в начале введения красных "зон" и введения обязательной вакцинации для ряда профессий?

– Сейчас темпы вакцинации немного проседают. Мы не говорим о катастрофическом проседании. Но, действительно, за последнюю неделю примерно на 20% упали темпы вакцинации. Это преимущественно из-за того, что сейчас начинают уменьшаться первые дозы по сравнению с периодом, когда регионы начали входить в красный уровень эпидемической опасности.

Но если сравнивать период, когда регионы начали входить в красный уровень эпидемической опасности, до того скачка в два раза по количеству прививок в сутки – сейчас показатели Украины продолжают быть примерно на 60% выше. Это неплохо.

То есть на 60% темпы вакцинации еще остаются большими чем до введения красного уровня. И это очень неплохо для Украины. Украина выдерживает довольно неплохие темпы по состоянию на сейчас.

– Какого уровня охвата вакцинацией Украина может достичь до конца этого года, по вашей оценке?

– Мы ожидаем, что Украина покажет примерно 50% вакцинированных взрослых по крайней мере одной дозой. И, по нашим оценкам, она выполнит рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, которая для каждой страны устанавливает такую цель – вакцинировать 40% взрослого населения до конца 2021 года. Украина выполнит эту рекомендацию ВОЗ и вакцинирует более 40% взрослого населения двумя дозами, то есть полным курсом прививок. Соответственно, по крайней мере одной дозой мы ожидаем примерно 50%, полным курсом – не менее 40%.

– У нас есть регионы - лидеры по вакцинации. Это Киев, где полностью привиты 64% взрослого населения. И в то же время мы имеем, например, Закарпатье, где у нас всего лишь 22% взрослых получили две дозы вакцины. Как вы считаете, с чем связан такой разрыв в цифрах в пределах страны?

– Здесь очень много разных факторов. Если называть какие-то нетривиальные факторы, например, то здесь есть такие два экстрима. Что это значит? Первое – говоря о Киеве, мы видим, что бывает ситуация, когда количество введенных вторых доз превышает количество введенных первых доз.

Что это может означать? Это может означать, что из других регионов по какой-то причине вторую дозу делают именно в городе Киеве. Это увеличивает вакцинацию конкретно для города Киева. Соответственно, это может уменьшать уровень вакцинации для других регионов. Мы не говорим о каких-то критических цифрах, что все цифры в Киеве, которые мы видим – это из других регионов.

Такое мы видели до этого скачка в темпах вакцинации, в середине октября. И это мы сможем также увидеть скоро. По нашим оценкам в Киевской школе экономики, вторые дозы незначительно могут превзойти первые дозы в Киеве.

Если говорить о Закарпатской области, это пограничная область. И есть информация, которая появлялась еще раньше, что для жителей Закарпатской области была возможность вакцинироваться в Венгрии. Например, была вакцинация Johnson&Johnson. По крайней мере часть этих прививок официально внесена и в украинскую статистику для Закарпатской области. То есть может быть какая-то часть людей, которые вакцинировались в европейских странах. Соответственно, это уменьшает статистику для Украины.

Мы сейчас говорим о том, сколько в Закарпатской области вакцинировано как минимум. Однако потенциально есть большая вероятность, что когда люди вакцинируются за рубежом, они пока что или совсем не попадают в украинскую статистику. Вот это может влиять. Но вопрос комплексный. Здесь есть и ресурсный фактор, о котором мы сейчас не говорим, и вопросы контроля, и вопросы логистики. То есть очень много разных аспектов, которые также надо рассматривать, отвечая на этот вопрос.

– Учитывая тот охват вакцинацией, который мы имеем, целесообразно ли было бы, по вашему мнению, ввести в Украине обязательность прививок от "ковида" для всех взрослых?

– Этот вопрос похож на тот, надо ли вводить локдаун. Для меня это вопрос один в один. Потому что если отвечать с эпидемиологической точки зрения, надо ли вводить локдаун – надо всегда вводить локдаун, надо сидеть в локдауне, чтобы не было распространения заболеваемости. Но есть другие факторы. Есть реальная жизнь, экономика, в которой мы живем. И ни одна страна не позволяет себе полностью сидеть в тотальном локдауне.

Если вообще изолироваться от других сфер и от реальности, говорить сугубо теоретически – да, надо вводить локдаун постоянно, чтобы не было распространения. Но это не практическое решение, оно не будет принято. Такая же ситуация и с обязательной вакцинацией. Надо ли? Мы говорим о том, что надо наращивать темпы вакцинации, нужно увеличивать покрытие. Обязательная вакцинация может стать одним из механизмов, как этого достичь – увеличить объем покрытия вакцинацией в Украине.

Надо ли это делать? Здесь очень много разных аспектов. И в частности два из них – это юридический аспект и это этический аспект. В этих вопросах, где мы не являемся специалистами – мы их не комментируем. Поэтому вопрос абсолютно комплексный, он похож на тот вопрос "надо ли вводить локдаун?". И здесь нет однозначного ответа: "да, точно нужно, потому что...".

Сейчас ситуация в Украине с заболеваемостью идет на спад. Ситуация ни в одной точке, ни в один день из течения пандемии в Украине, не была настолько критична, как это было в других европейских странах. То есть Украина пока проходит все волны не хуже, чем отдельные европейские страны. Это неплохо.

Что будет дальше? Если в Украине будут какие-то совершенно чрезвычайные пики заболеваемости, новые мутации, которые приведут к огромным вспышкам – это будет другой контекст, в котором нужно будет однозначно рассматривать и такой вопрос. Отдельные страны Европы, в частности, рассматривают обязательность вакцинации. Нет конкретного ответа. Ответ таков, что надо обязательно рассматривать комплексно этот вопрос и учитывать все аспекты.

– Учитывая те научные исследования, которые есть, как вы считаете, придется ли нам повторно делать прививки от коронавируса каждый год?

– Неизвестно, нужно ли с какой-то периодичностью – либо это полгода, либо ежегодно. Но если мы говорим о 2022 годе и видя ситуацию в мире, в частности в Европе – речь идет о введении дополнительной или бустерной дозы. Это то с чего, вероятно, Украина будет начинать.

Как дальше будет? Будет ли это ревакцинация, то есть обе дозы двухдозных вакцин, или же это будет бустер раз в год – здесь пока что нет официальной позиции, как дальше будет двигаться мир. Наши ожидания в Киевской школе экономики, что Украина будет двигаться в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и действиями Европы.

Пока что нет единого понимания на более широкую перспективу, более чем на год вперед, как будет дальше. Все зависит от эпидситуации, от того, что будет с вирусом.

Возможно, будет какая-то мутация, которая будет очень легкая и, возможно, не нужно будет делать вакцинацию дальше. Но вряд ли. Каждая новая мутация, которая сейчас появляется, в каком-то смысле сложнее предыдущих. Мы видим это на примере Украины, что каждая волна больше предыдущей.

Поэтому загадывать куда-то дальше, чем на 2022 год – пока что мы этого не делаем, потому что очень мало информации по состоянию на сейчас. Но перспектива на ближайшее время – это то, что мы, скорее всего, начнем с дополнительной бустерной дозы, а дальше будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и смотреть на реализацию плана ревакцинации или бустерных прививок в Европе.