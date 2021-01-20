Юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя, - CNN

Юристы убедили действующего президента США Дональда Трампа не объявлять о помиловании самого себя. Также они отговорили его от идеи помиловать членов своей семьи и законодателей из рядов Республиканской партии.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение. Для Трампа это может считаться косвенным подтверждением его вины.

Позицию Чиполлоне разделил, по информации CNN, адвокат Эрик Хершманн, который входил в защиту Трампа во время первой процедуры импичмента, по итогам которой республиканец был оправдан.

Адвокаты настояли на том, чтобы Трамп отказался от идеи объявить о досрочном помиловании ряда конгрессменов-республиканцев, участвовавших 6 января в митинге в его поддержку.

Инаугурация Байдена

Сегодня в США состоится инаугурация нового президента Джо Байдена. Трамп отказался в нее идти. Впрочем, планирует эффектно покинуть пост президента США.

Напомним, Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Он, в частности, заявил, что первый за несколько десятилетий не начал новых войн.