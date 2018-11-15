Юристы доверяют судам больше, чем прокуратуре и антикоррупционным институтам, - USAID

Иллюстративное фото (Pixabey)

Согласно результатам исследования, юристы на 41% доверяют судебной власти в целом

Профессиональные юристы более чем на 10% доверяют судебной власти, чем органам прокуратуры, а также антикоррупционным институтам. Об этом говорится в результатах "Опроса профессиональных юристов – участников судебных производств, которые не являются судьями или работниками аппарата суда", проведенного в сентябре 2018 года по инициативе Программы USAID Реформирования сектора юстиции "Новое правосудие".

Согласно результатам исследования, юристы на 41% доверяют судебной власти в целом и 47% отдельным судам, тогда как лишь 30% юристов доверяют органам прокуратуры, 28% юристов отдельно НАПК, НАБУ и СБУ, 27% - Государственной исполнительной службе и 25% органам полиции. Вдвое меньше, чем судам, профессиональные юристы доверяют органам местного самоуправления и общественным организациям. Самый низкий уровень доверия профессиональные юристы имеют к политических партий (8%) и парламенту (13%).

Социологическим опросом в рамках Программы USAID "Новое правосудие" было охвачено адвокатов и прокуроров, которые участвуют в судебных производствах, но не являются работниками судебной системы, а также представителей учреждений судебной экспертизы, следователей МВД и других органов. Опрос проводили в сентябре 2018 г. путем персональных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 тысяч. Исследования проводили по всей территории Украины, за исключением Крыма и неконтролируемых правительством территорий.